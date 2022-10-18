Суровикин обвинил Киев в использовании заградотрядов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские власти используют в ходе спецоперации заградительные отряды, состоящие из националистов, сообщил командующий группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, заградотряды расстреливают всех, «кто пытается покинуть поле боя». Также он отметил, что ВСУ ежедневно теряют сотни человек, «убитыми и раненными».

Украинские власти, преступный режим, применяют заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери противника составляют сотни человек, убитыми и раненными. У нас иная стратегия, об этом уже говорил верховный главнокомандующий, — сказал Суровикин.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Киев за последние 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных, в том числе наемников. По его словам, Украина лишилась более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов.

В сентябре The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери на южном направлении. По словам источника газеты, во время штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек. Другой военный рассказал, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.