Солдаты ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам Боец 95-й ОДШБР Лищук: украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Фото: Министерства обороны Украины

Пленный боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук рассказал, что украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, передает РИА Новости. Военнослужащий добавил, что в момент, когда солдаты пошли сдаваться, украинская сторона начала обстрел своих бойцов минами. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым.

Мы сдались, они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом, — рассказал Лищук.

В материале отмечается, что на некоторых участках фронта в Донбассе солдат ВСУ удерживают от отступления только заградотрядами.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области и ДНР были ликвидированы шесть украинских диверсионных групп. Кроме того, при отражении атак на Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ВС России уничтожили около 350 украинских военных.

1 января в Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Под обстрел попали предприятия, в которых изготавливаются ударные БПЛА. Кроме того, ВС РФ поразили стоянки хранения и места запуска беспилотников противника.