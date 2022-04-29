«Нас это не касается»: британский наёмник призвал не ехать на Украину

Пленный наёмник из Великобритании призвал своих сограждан не ехать на Украину для участия в боевых действиях, следует из видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, на которой раненый британец делится впечатлениями о ситуации в стране. По его словам, за участие в боевых действиях ему не заплатили, несмотря на обещания. Отмечается, что британский боец прибыл на Украину с территории Польши.

Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил, — сказал он.

Пленный Эндрю Хилл признался, что в его группе было всего семь человек, и во время их деятельности на Украине, им не предоставляли почти никакой информации. Он добавил, что даже был не в курсе, кто и откуда отдавал ему и его товарищам приказы.

Судя по кадрам у бойца повреждена рука, по его словам, российские вооружённые силы оказали ему медпомощь и заверили, что теперь он находится в безопасности.

На вопрос, чтобы он посоветовал другим британским военным, желающим принять участие в боевых действиях на Украине он посоветовал не делать этого.