Раскрыта роль пленных солдат ВСУ в эвакуации раненого Хищника в ДНР «Воин DV»: пленные помогли эвакуировать раненого российского командира в ДНР

Фото: МО Украины

Пленные солдаты ВСУ помогли российским военнослужащим эвакуировать командира взвода 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ) ВС России с позывным Хищник, сообщил Telegram-канал «Воин DV» со ссылкой на самого офицера. По данным канала, он серьезно пострадал во время штурма Новомихайловки в ДНР.

Как пишет «Воин DV», Хищник был ранен дроном-камикадзе во время штурма Новомихайловки 5 февраля. Несмотря на это, он четыре дня продолжал руководить своим взводом. Его удалось эвакуировать лишь 9 февраля благодаря ухудшению погодных условий в зоне столкновения. Лишь тогда российские военные смогли взять передышку от украинской аэроразведки и FPV-дронов.

Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его «Штормы» захватили в ходе боя, — рассказали авторы канала.

Сейчас Хищник находится в госпитале, рассказали авторы канала. По их информации, врачи оценивают состояние командира как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Военкор Андрей Руденко ранее заявил о гибели в зоне СВО капитана украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрея Искры. По словам журналиста, 12 февраля главком ВСУ Александр Сырский отправил бойцов «Азова» на помощь Авдеевке, после чего сразу появились сообщения об их ликвидации.