В зоне СВО убит капитан «Азова» Военкор Руденко сообщил о гибели капитана «Азова» Андрея Искры в зоне СВО

Фото: МО Украины

Военкор Андрей Руденко заявил в Telegram о гибели в зоне СВО капитана украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрея Искры. По словам журналиста,12 февраля главком ВСУ Александр Сырский отправил бойцов «Азова» на помощь Авдеевке, после чего сразу появились сообщения об их ликвидации.

Только что стало известно о ликвидации капитана «Азова» Андрея Искры из Харькова, 3-й штурмовой бригады, — написал Руденко.

По словам военкора, Генерал 200 Сырский «держит марку».

Ранее стало известно, что 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь погиб в зоне проведения спецоперации. Его мобилизовали в ВСУ в марте прошлого года. В 2017-м он установил рекорд Украины в центре Одессы по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненным людьми.

Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что Белоконь был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны.

Мэр города Ровно Александр Третьяк ранее сообщил о гибели украинского актера Владимира Фединчука в зоне СВО. До призыва на службу артист работал в Ровенском музыкально-драматическом театре.