https://static.news.ru/photo/ebd958ba-e9a7-11e9-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крафтовое пиво в России не исчезнет. Об этом News.ru сообщил председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский. Ранее в Росстандарте заявили о возможном уходе данного напитка с российского рынка в связи с вступлением с 1 января 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкопродукции.

Регламент ЕАЭС утверждает новые требования по составу. В документе говорится, что с 2021 года к пиву будет относиться напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов. В Росстандарте RT сказали, что поскольку производство «крафта» не регламентировано, фактически его можно отнести к контрафакту.

Это полная чушь. Странно, что Росстандарт мог сделать такое заявление. Любопытно, что в комментарии не указана фамилия специалиста. Сегодня на российском рынке большое разнообразие крафта на рынке. Если внимательно почитать техрегламент, он, наоборот, — расширяет рамки для производителя, — заявил News.ru председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский.

Собеседник указал, что не видит проблем для производителей крафта в связи с принятием нового Техрегламента ЕАЭС. Впрочем, Хавский уточнил, что на данный момент текст неидеален и к нему есть ряд вопросов. Развитие же рынка, по его словам, зависит от благосостояния россиян.