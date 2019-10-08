Крафтовое пиво в России не исчезнет. Об этом News.ru сообщил председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский. Ранее в Росстандарте
Регламент ЕАЭС утверждает новые требования по составу. В документе говорится, что с 2021 года к пиву будет относиться напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов. В Росстандарте RT сказали, что поскольку производство «крафта» не регламентировано, фактически его можно отнести к контрафакту.
Это полная чушь. Странно, что Росстандарт мог сделать такое заявление. Любопытно, что в комментарии не указана фамилия специалиста. Сегодня на российском рынке большое разнообразие крафта на рынке. Если внимательно почитать техрегламент, он, наоборот, — расширяет рамки для производителя, — заявил News.ru председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский.
Собеседник указал, что не видит проблем для производителей крафта в связи с принятием нового Техрегламента ЕАЭС. Впрочем, Хавский уточнил, что на данный момент текст неидеален и к нему есть ряд вопросов. Развитие же рынка, по его словам, зависит от благосостояния россиян.
Крафтовое пиво — недешёвое. Сегодня есть сложности, определённая стагнация, — признался собеседник. — Но ухудшения за счёт принятия техрегламента мы не ожидаем. Скорее вопрос заключается в том, насколько доходы наших сограждан позволяют им приобретать этот продукт.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен