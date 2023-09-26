Пилотов севшего в поле самолета могут признать виновными в произошедшем

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Пилотов самолета А320, севшего в поле при заходе на посадку в Омске, могут признать виновными в произошедшем, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на предварительные отчеты Росавиации. Специалисты расшифровали черные ящики и выяснили, что пилоты не обратили внимания на индикаторы шасси, что привело к повышенному расходу топлива.

Согласно тексту предварительного отчета ведомства, пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов пошли на второй круг из-за отказа «зеленой» гидросистемы во время выпуска шасси. При маневре они перевели кран уборки и выпуска шасси в положение «уборка». Однако по факту они остались выпущены, о чем свидетельствовали показатели на табло. Однако предполагается, что пилоты не обратили на него внимания и ориентировались на положение крана. Из-за того, что они не рассчитали расход топлива, самолет пришлось посадить в поле. Отмечается, что официальными представителями Росавиации эта версия еще не озвучивалась как основная.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно севший в поле 12 сентября, могут вернуть в эксплуатацию. По предварительным данным, воздушное судно находится в хорошем состоянии, у него нет серьезных повреждений, которые могли бы сделать его непригодным для полетов.