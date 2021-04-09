Песков: Россия только выходит из ковидного кризиса

https://static.news.ru/photo/9f0ea006-9ab5-11eb-a2f4-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ковидный кризис ещё не закончился. Россия находится на выходе из него. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. <...> Кризис-то как таковой, он же ещё не закончился. И мы только на выходе, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков добавил, что пока не ясно, быстро ли завершится кризис или он растянется во времени. Пресс-секретарь президента отметил, что в России полностью работает промышленность, снизилась нагрузка на здравоохранение, развивается внутренний туризм. Тем временем в Европе происходит ужесточение карантина, «урезание всего и вся» в связи с третьей волной COVID-19.

Поэтому как будет, непонятно. Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место, — проседание по всем параметрам, — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотренадзора Анна Попова заявила, что коронавирус приобретёт сезонный характер, как и другие респираторные заболевания. Его вспышек следует ожидать каждую весну и осень. Она отметила, что в последнее время в России замедлились темпы снижения заболеваемости и это свидетельствует об отсутствии стабилизации ситуации с распространением инфекции.