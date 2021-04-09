Филигранно сработано: Песков рассказал о естественной иммунизации россиян

https://static.news.ru/photo/6ef288ee-991e-11eb-96f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный иммунитет россиян против коронавируса сейчас достаточно высокий. Это делает эпидемическую ситуацию в стране более благоприятной, чем в других государствах, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, в России сложилась уникальная ситуация с иммунизацией.

Благодаря достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года мы сейчас с вами подошли к ситуации, как говорят специалисты, [при которой] у нас очень высокий уровень иммунизации, как минимум в крупных городах, миллионниках, — цитирует Пескова ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт в первую очередь о так называемой естественной иммунизации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что для создания коллективного иммунитета в России необходимо привить 60% населения страны, то есть 68,8 млн человек. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время антитела к коронавирусу имеют до 40% россиян. Она подчеркнула, что вакцинация является лучшим способом защитить себя от инфекции.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет в стране может быть сформирован в течение весны-лета. По его словам, «все обнадёживающие факторы» для этого есть.