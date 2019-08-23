https://static.news.ru/photo/8afd3c48-c65a-11e9-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин остался «весьма недоволен» положением дел в угледобывающей промышленности. Подписанные им поручения направлены на исправление проблем в отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующие задачи президент поставил накануне Дня шахтёра, который отмечается в России в последнее воскресенье августа, передаёт РИА Новости .

По словам Пескова, Путин посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали представители профсоюзов во время личной встречи.

Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату, — рассказал пресс-секретарь.

Недоволен глава государства остался и рядом других моментов, на исправление которых нацелен подписанный им документ.

Ранее News.ru писал, что Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. О проблеме бюрократических формулировок в законах, позволяющих одним шахтёрам получать льготы, а другим нет, главе государства рассказали на совещании в Кремле.