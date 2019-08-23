https://static.news.ru/photo/395a53ee-c646-11e9-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. О проблеме бюрократических формулировок в законах, позволяющих одним шахтёрам получать льготы, а другим нет, главе государства рассказали на совещании в Кремле.

Так, по словам председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, в нормативных актах есть коллизии и пробелы. Например, не стыковки в подзаконных актах, где речь идёт о классификации вредных факторов работы, или разночтения в названии должностей.

Электровоз попадает в перечень 481‑й — «льготные пенсии», а машинист самоходной машины, который по монорельсу ездит, не попадает в список. Люди тоже возмущаются: мы же, говорят, работаем в одинаковых условиях, эти идут [на пенсию], мы не идём, — цитирует его сайт президента.

Глава государства согласился, что эти проблемы необходимо урегулировать на законодательном уровне, «исходя из здравого смысла».

Какая‑то ерунда, явно натянутая вещь. «Буровой мастер» или «мастер буровой установки» — чушь какая‑то. Это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом. В рамках сегодняшнего совещания мы подготовим, безусловно, проект поручения, и эти вещи там будут учтены, — пообещал Путин.

Встреча с руководителями угледобывающих регионов прошла в Кремле 22 августа, в преддверии Дня шахтёра. Совещание было посвящено текущей ситуации в угольной промышленности и стратегии её развития.

На встрече также выступил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал об обновлённой программе развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля до 670 млн тонн к 2035 году. Текущий показатель составляет 440 млн тонн, писал News.ru.