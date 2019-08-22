https://static.news.ru/photo/9869f6e0-c4d0-11e9-ad49-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал увеличить инвестиции в безопасность в угледобывающей отрасли.

Как передаёт ТАСС , российский лидер встретился с главами «угольных» регионов в четверг, 22 августа. Президент заявил, что рост угледобычи должен идти в ногу с усилением безопасности на шахтах. Для этого необходимо реализовывать программы социальной поддержки и активнее внедрять современные технологии.

На встрече также выступил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал об обновленной программе развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля до 670 млн тонн к 2035 году. Текущий показатель составляет 440 млн тонн.

News.ru ранее сообщал о ЧП на шахте в Свердловской области. Горный удар вызвал обвал породы на предприятии «Ново-Кальинская», один шахтёр оказался изолирован в забое.