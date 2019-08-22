Президент России Владимир Путин призвал увеличить инвестиции в безопасность в угледобывающей отрасли.
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На встрече также выступил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал об обновленной программе развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля до 670 млн тонн к 2035 году. Текущий показатель составляет 440 млн тонн.
News.ru ранее сообщал о ЧП на шахте в Свердловской области. Горный удар вызвал обвал породы на предприятии «Ново-Кальинская», один шахтёр оказался изолирован в забое.