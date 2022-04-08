Песков подтвердил визит Путина и Лукашенко на космодром Восточный

Читайте нас в Google Новости

Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетят 12 апреля, в День космонавтики, космодром Восточный в Амурской области, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Лидеры обеих стран проведут переговоры, после чего состоится совместная пресс-конференция, сообщает РИА Новости.

Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу, — сказал Песков.

В начале апреля Лукашенко на заседании Совета безопасности анонсировал встречу с Путиным. Он отметил, что она пройдёт в ближайшее время. Впоследствии Песков сообщил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов.

Главы государств обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.