Песков: подобные пандемии COVID-19 вспышки будут возникать и дальше

https://static.news.ru/photo/adc46d72-954f-11ea-8386-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире эпидемии, подобные коронавирусу, будут возникать и в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 12 мая. Комментируя ситуацию с распространением COVID-19, он отметил, что все ждут «лекарство подтверждённое, вакцину, ждут, когда кривая эпидемии пойдёт вниз и спустится до минимума».

Понятно, что какие-то очаги будут вспыхивать и дальше. Нам жить с различными коронавирусами предстоит всегда. Собственно, мы с ними и жили, просто каждый следующий становится всё агрессивней. Это же живые организмы, они отвоёвывают себе место для жизни на Земле, — сказал Песков в интервью «Коммерсанту».

Пресс-секретарь Путина высоко оценил работу врачей и медперсонала, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Можно высказать только слова восхищения в адрес наших эпидемиологов, вирусологов. Это люди, которые сейчас испытывают лекарство, вакцину, вкалывая её себе, — сказал он.

Песков не стал называть медучреждение, где есть такая практика, и отметил, что это люди, которые являются фанатами своего дела в лучшем смысле этого слова и несут достойно клятву Гиппократа.

Как писал NEWS.ru, первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв заразился коронавирусом.