Песков переадресовал вопрос о мерах против нарушителей карантина регионам

https://static.news.ru/photo/466b67fc-74cf-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопросы о том, какие меры применяются к нарушителям карантинных мер, главам Москвы, Подмосковья и регионов, где такой режим введён.

Эти вопросы вы можете задать мэру Москвы, вы можете задать губернатору Московской области и главам регионов, где такие режимы введены. Именно они разъясняют. Вся информация содержится на соответствующих интернет-ресурсах, о которых неоднократно говорил Сергей Собянин в том, что касается Москвы, — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что это не дело администрации президента. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как будут наказывать нарушающих режим самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, ранее в Кремле прокомментировали прогнозы об окончании пика пандемии.