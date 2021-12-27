Песков ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

В настоящее время вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на повестке дня не стоит и подобных планов у Кремля нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос , возможно ли в обозримой перспективе решение о выносе тела Ленина из мавзолея — например, к столетию со дня смерти первого советского лидера в 2024 году.

Нет, таких планов нет. <...> Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами, — ответил Песков.

Создатель первого в мировой истории социалистического государства Владимир Ульянов (Ленин) умер 21 января 1924 года в резиденции в подмосковных Горках. Ему было 53 года. Никаких письменных распоряжений относительно способа и места захоронения он не оставил. Его тело было забальзамировано на короткий срок, чтобы все желающие смогли прийти попрощаться с главой Совнаркома, в дальнейшем было принято решение о долговременном хранении тела Ленина.

Строительство мавзолея в его нынешнем виде было завершено в 1930 году. Также с 1953 по 1961 годы в мавзолее находился саркофаг с телом Сталина. В дальнейшем его вынесли и захоронили у Кремлёвской стены.

В 1990 году Мавзолей Ленина был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.

Ранее стало известно, что адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля. По его словам, правнук хочет исполнить волю деда и перезахоронить его на Новодевичьем кладбище. Также он заинтересован узнать, что стало причиной смерти Сталина.