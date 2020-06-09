Песков не назвал ответственных в случае вспышки COVID на голосовании

https://static.news.ru/photo/7a84f974-aa4c-11ea-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ответственности за возможное осложнение эпидобстановки из-за голосования по поправкам в Конституцию в Центризбирком и Роспотребнадзор.

Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому. Процесс подготовки находится в прерогативе этого ведомства, которое работает в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, кто будет нести ответственность в случае возникновения вспышки заболеваемости коронавирусом в каком-либо регионе.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что большая часть населения РФ поддерживает поправки к Конституции. По его словам, о положительном отношении россиян к изменениям, которые внесут в Основной закон государства, свидетельствуют многочисленные социологические опросы. Он добавил, что крупнейшие политические силы тоже поддерживают изменения.