«Первые в борьбе с огнём»: история пожарной охраны в деталях На ВДНХ покажут уникальные образцы пожарной техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗИЛ-130

16 июля 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России открывается выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта.

В основе экспозиции — уникальные образцы техники МЧС России. Среди них пожарные автомобили, специализированные мотоциклы, спасательные квадроциклы и снегоходы. Здесь можно увидеть все — от современных автомобилей первой помощи АПП-0,8-40 до коллекционных пожарных машин American-LaFrance 1925 года выпуска. Как отметил замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, экспозиция отражает историю становления и развития пожарной техники в России.

Экспонаты представлены как в павильоне, так и под открытым небом. Подробности — в фотогалерее NEWS.ru.