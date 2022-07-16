16 июля 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России открывается выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта.
В основе экспозиции — уникальные образцы техники МЧС России. Среди них пожарные автомобили, специализированные мотоциклы, спасательные квадроциклы и снегоходы. Здесь можно увидеть все — от современных автомобилей первой помощи АПП-0,8-40 до коллекционных пожарных машин American-LaFrance 1925 года выпуска. Как отметил замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, экспозиция отражает историю становления и развития пожарной техники в России.
Экспонаты представлены как в павильоне, так и под открытым небом. Подробности — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ручной пожарный насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Ручной пожарный насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ручной пожарный насос на конной тяге (вторая половина XIX века)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Ручной пожарный насос на конной тяге (вторая половина XIX века)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Паровой насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»,
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Паровой насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»,
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная лестница на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная лестница на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мотоциклы, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Мотоциклы, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Робототехнический комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Робототехнический комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Огнетушители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Огнетушители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Огнетушитель, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Огнетушитель, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная каска, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная каска, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабные пожарные автомобили, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Масштабные пожарные автомобили, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабные пожарные автомобили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Масштабные пожарные автомобили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабные пожарные автомобили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Масштабные пожарные автомобили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дыхательный аппарат ПТС «ОКСИ огнеборец»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Дыхательный аппарат ПТС «ОКСИ огнеборец»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрушечные пожарные автомобили из конструктора LEGO
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Игрушечные пожарные автомобили из конструктора LEGO
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная каска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Колокол на пожарном автомобиле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Колокол на пожарном автомобиле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная лестница
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная лестница
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Советник директора ФСО России Сергей Девятов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Советник директора ФСО России Сергей Девятов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Паровой насос
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Паровой насос
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА (4320)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА (4320)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожарная автоцистерна с системой подачи компрессионной пены АЦ-СПК-1,0-40 «Натиск»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Пожарная автоцистерна с системой подачи компрессионной пены АЦ-СПК-1,0-40 «Натиск»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»