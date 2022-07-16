16 июля 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России открывается выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта.

В основе экспозиции — уникальные образцы техники МЧС России. Среди них пожарные автомобили, специализированные мотоциклы, спасательные квадроциклы и снегоходы. Здесь можно увидеть все — от современных автомобилей первой помощи АПП-0,8-40 до коллекционных пожарных машин American-LaFrance 1925 года выпуска. Как отметил замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, экспозиция отражает историю становления и развития пожарной техники в России.

Экспонаты представлены как в павильоне, так и под открытым небом. Подробности — в фотогалерее NEWS.ru.

Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)

Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Ручной пожарный насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ручной пожарный насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Ручной пожарный насос на конной тяге (вторая половина XIX века)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ручной пожарный насос на конной тяге (вторая половина XIX века)

Паровой насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»,

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Паровой насос, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»,

Пожарная лестница на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная лестница на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Мотоциклы, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Мотоциклы, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60

Робототехнический комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Робототехнический комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП

Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60

Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны», посвященная работе аварийно-спасательного транспорта

Огнетушители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Огнетушители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Огнетушитель, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Огнетушитель, представленный на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарная каска, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная каска, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Масштабные пожарные автомобили, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Масштабные пожарные автомобили, представленные на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Масштабные пожарные автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Масштабные пожарные автомобили

Масштабные пожарные автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Масштабные пожарные автомобили

Дыхательный аппарат ПТС «ОКСИ огнеборец»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дыхательный аппарат ПТС «ОКСИ огнеборец»

Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Игрушечные пожарные автомобили из конструктора LEGO

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игрушечные пожарные автомобили из конструктора LEGO

Пожарная каска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная каска

Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарная каска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная каска

Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игрушка, представленная на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарная каска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная каска

Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль REO Fire Engine (1929 г.)

Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Dennis G-Туре (1929 г.)

Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль Seagrave, модель 6WT Standart (1927 г.)

Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная телега с ручным насосом, произведенная фирмой Sedlecko (1911 г.)

Колокол на пожарном автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Колокол на пожарном автомобиле

Пожарная лестница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная лестница

Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль American-LaFrance (1925 г.)

Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Советник директора ФСО России Сергей Девятов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Советник директора ФСО России Сергей Девятов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Заместитель министра МЧС Илья Денисов на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Паровой насос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Паровой насос

Пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА (4320)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА (4320)

Пожарная автоцистерна с системой подачи компрессионной пены АЦ-СПК-1,0-40 «Натиск»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная автоцистерна с системой подачи компрессионной пены АЦ-СПК-1,0-40 «Натиск»

Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Оркестр на открытии выставки «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Пожарный телескопический подъёмник ПТП-28 «Спайдер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный телескопический подъёмник ПТП-28 «Спайдер»

Пожарная автолестница АЛ-50 (65115)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарная автолестница АЛ-50 (65115)

Пожарный автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пожарный автомобиль

Тренажер для спасателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Тренажер для спасателей

Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Посетители на выставке «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны»