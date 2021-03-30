Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве 31 марта

https://static.news.ru/photo/7e168b94-91e0-11eb-ad54-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 31 марта, в Москве ожидается пасмурная погода и дожди. Температура воздуха составит восемь градусов тепла. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам Волосюк, в среду в столице ожидается пасмурная и сырая погода с небольшими дождями. Жарко не будет.

В Москве сегодня плюс 6–8 градусов. А в Подмосковье 5–10 градусов,— сказала метеоролог.

В городе будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит от четырёх до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление имеет тенденцию к понижению. К вечеру оно достигнет 745 миллиметров ртутного столба — этот показатель немного ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким автолюбителям в Москве уже можно менять резину. Об этом писал NEWS.ru.