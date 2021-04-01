Пашаев готов защищать блогера Била после ДТП в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/bc440e8a-ff9d-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев готов защищать блогера Эдварда Била после массового ДТП в центре Москвы. Об этом юрист рассказал в интервью «Комсомольской правде».

При этом Пашаев заявил , что не станет, подобно своему коллеге Александру Добровинскому, «сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги».

По словам Пашаева, у «нормального адвоката» на такие глупости просто нет времени. Вспоминая дело актёра Михаила Ефремова, которого он также защищал после резонансного ДТП в центре Москвы и который, в итоге, получил 7,5 года лишения свободы, Пашаев отметил, что с Билом всё обстоит совсем по-другому.

Можно и условным сроком отделаться. Если, конечно, водитель не был пьян, — заявил адвокат.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве 1 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил признал свою вину в аварии. Об этом писал NEWS.ru.