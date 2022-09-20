Откуда есть пошла Русская земля

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Кремль Великого Новгорода

Завтра президент может отметить в Великом Новгороде очередную годовщину нашей государственности.

Действительно условной датой возникновения Руси считается 21 сентября 862 года. И пусть нынче мы будем отмечать не совсем круглую дату — 1160 лет — все прекрасно понимают, чем вызван особый интерес к тем историческим событиям, а, скорее, даже преданьям старины глубокой.

Ясно, что формирование Украины, как анти-России, тем более на фоне нашей спецоперации, обострили и чисто исторические споры «славян между собой». Еще до всех Майданов киевские горе-историки приписали никогда не существовавшей Украине не только всех великих князей Руси, но и все их деяния. Естественно, что тщательно вымарывались знаменитые фразы даже из древнерусской литературы типа «О, Русская земля, ты уже за холмом!». О самых «великих деяниях» древних укров по выкапыванию, например, Черного моря и говорить не приходится.

Неудивительно, что в последнее время в Киеве усилились истерики на исторической почве, а потому наше государство там пытались называть исключительно Московией и заодно обвинять нас в том, что мы еще и присвоили название — Русь. Появился в публичном поле даже такой географический монстр как Украина-Русь.

Надо сказать, что во многом нынешней исторической вакханалии на берегах Днепра поспособствовали еще российские дореволюционные историки либерального толка, которые ввели в практику только в девятнадцатом веке не совсем корректный термин «Киевская Русь». Сделано это было по чисто политическим соображениям, дабы немного польстить украинским коллегам и как бы крепче интеллектуально и нравственно привязать Малороссию к собственно России. Киев, возникший как склад на торговом пути «из варяг в греки», действительно некоторое время был столицей Древнерусского государства в силу своего удачного географического расположения равно, как стольными городами можно считать и Старую Ладогу, и Великий Новгород, а со времени Юрия Долгорукого Суздаль и Владимир.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Киев, Украина

Впрочем, в последнее время отмечен иной тренд в стиле «Киевской Руси никогда не было». Написаны уже целые книги, утверждающие, что вся архитектура Киева новая и археология этой территории весьма скудная. Да и все русские былины об Илье Муромце и других богатырях записаны были на русском севере, причем первоначально в них не упоминались ни сам Киев, ни князь Владимир Красное Солнышко. Да и знаменитую «Русскую правду» князя Ярослава Мудрого открыл великий историк Татищев только в 1738 году, исследуя новгородские летописные источники. Впрочем, споры и должны двигать историческую науку.

Нам же важно не утратить собственную историческую память, не растворить ее в конъюнктурных исследованиях, но и не жертвовать ею ради умиротворения амбициозных, вечно на что-то обиженных соседей. То ли братьев, то ли уже нет.

И, конечно, Великий Новгород с его Кремлем, его подлинными храмами Х-ХI веков, знаменитым памятником тысячелетия Руси остается реальным воплощением нашей истории, объяснением того, как великая держава возникла в столь неблагоприятных климатических и природных условиях.

И в этой связи визит Владимира Путина на древнюю новгородскую землю может стать прекрасным поводом всем нам повторить многие исторические уроки. Особенно тем, кто их так и не удосужился как следует выучить.