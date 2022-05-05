«Откатывают обратно»: Слуцкий о переговорах с Украиной Слуцкий рассказал о переговорах с Украиной на встрече с раненными в ходе спецоперации

Леонид Слуцкий / Фото duma.gov.ru

Переговоры российской и украинской сторон проходят тяжело, но делегация делает всё возможное. Об этом заявил председатель международного комитета Госдумы, врио главы думской фракции ЛДПР и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий во время встречи в госпитале с раненными в ходе спецоперации РФ, пишет РИА Новости.

Стараемся делать всё возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырёх переговорщиков с российской стороны, правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно, — сказал Слуцкий

Также он высказался о боях, которые происходили вокруг металлургического комбината «Азовсталь». По его мнению противоположная сторона конфликта ведёт себя так, «как даже гитлеровцы не позволяли себе».

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил, что российско-украинский переговорный процесс застопорился. По его словам, заявления из Киева наводят на мысль, что Украине переговоры не нужны.