«Сломали кости, отбили внутренние органы»: Ярошенко о пытках в Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко / Фото Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский лётчик Константин Ярошенко, недавно вернувшийся в Россию спустя несколько лет пребывания в американской тюрьме поделился подробностями тяжелейшего периода его жизни — о времени, проведённом на территории Либерии, где его жестоко пытали разными способами. Эти пытки длились трое суток, сказал лётчик в интервью телеканалу «Россия 1».

В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. Это было самое тяжелое время, честно говоря, жить не хотелось. Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы. Не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить, — сказал он.

27 апреля Россия и США провели обмен американского студента Тревора Рида на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Россиянин впоследствии прибыл в Россию. По словам его адвоката, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.