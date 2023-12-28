Осужденный на четверть века тулунский маньяк погиб в зоне СВО Lenta.ru: тулунский маньяк Шувалов погиб в зоне СВО

Фото: МО РФ

Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, осужденный на 24 года колонии, погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает Lenta.ru. По данным издания, он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую.

Как пишет издание, 55-летний Шувалов прибыл в зону СВО в начале мая и после подготовки его отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском. По информации Lenta.ru, смерть тулунского маньяка подтвердили трое однополчан, которые также заявили, что его тело забрать не удалось.

Шувалову вынесли приговор в 2021 году. Его обвинили в серии изнасилований и убийствах, которые он совершил в городе Тулуне. Как выяснило следствие, с 1991 по 2019 год он изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых убил. В суде удалось доказать его причастность только к двум случаям изнасилования и стольким же убийствам, поскольку в ходе тулунского наводнения в 2019 пострадала часть архивных материалов.

Ранее в зоне спецоперации погиб звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Он ушел добровольцем в зону СВО в сентябре этого года. По некоторой информации, Ушаков получил тяжелое ранение сброшенной с беспилотника гранатой, а во время эвакуации группа вместе с ним попала еще под один удар, никто не выжил.