ОСАГО «отвяжут» от техосмотра с 22 августа

В России с 22 августа в силу вступает закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 2 июля. Теперь для получения полиса ОСАГО водителю необходимо только представить диагностическую карту и подтвердить прохождение техосмотра.

Изменения в нормативы Банка России начнут действовать с 29 августа. Там убеждены, что нововведения упростят процедуру получения полиса и сделают его доступнее.

В свою очередь, в МВД предлагали за добровольное прохождение техосмотра снижать стоимость ОСАГО и транспортный налог. По мнению экспертов, такая инициатива является преждевременной, однако имеет право на существование.

Так, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) не фиксируют серьёзной зависимости аварийности автотранспорта от прохождения технического осмотра, но отмечают, что в случае если страховщики увидят такую зависимость, они могут учесть осмотр в качестве тарифного фактора.

В настоящее время за счёт реформы «автогражданки» страховые компании уже имеют возможность влиять на тариф за счёт различных характеристик водителя.

Ранее водителей предложили поощрять скидкой на налог за безопасное вождение.