В Воронеже закрыли все оружейные магазины после нападения на отдел полиции

В Воронеже закрыли все оружейные магазины и отделы с оружием в туристических магазинах после нападения неизвестного на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время работники торговых точек готовят документацию о продаже оружия, патронов и их составляющих за последний месяц. Таким образом силовики пытаются по косвенным признакам установить личность преступника. Они полагают, что если информация о том, кому продавали боеприпасы поможет им сузить круг подозреваемых и вычислить в итоге нарушителя.

Ранее сообщалось, что следователи определились с подозреваемыми по делу о нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Проверяется причастность к произошедшему четырёх человек. Все они — местные жители. Следователи ещё не установили личность предполагаемого преступника, однако смогли выяснить, что напавший имел самодельное взрывное устройство. Сообщалось, что у него был автомат.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.