СК уточнил детали нападения на отдел полиции и убийства под Воронежем

Мужчина, напавший на отдел полиции в Лисках Воронежской области, сначала совершил тройное убийство, а уже после этого устроил взрыв в здании ОМВД. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле «Нива» в направлении города Острогожск Воронежской области. Детали нападения и убийства семьи уточнило следственное управление СК РФ по региону.

При помощи взрывного устройства мужчина совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. После этого мужчина сел в машину и уехал. В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи и нападения на отдел полиции. Поиски преступника продолжаются. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил передать данное уголовное дело в центральный аппарат.

Ранее предполагалось, что нападавший мог скрыться в направлении Белгородской области. В соцсетях появилась ориентировка на преступника, из которой следует, что мужчина передвигался на ВАЗ-21234 с нечитаемыми номерами. На других фотографиях видна трёхдверная версия «Нивы».