Стало известно, куда направился напавший на отдел полиции в Лисках

Напавший на отдел полиции в Лисках Воронежской области мог скрыться в направлении Белгородской области, передаёт «Газета.Ru». В соцсетях появилась ориентировка на преступника. Предположительно, мужчина передвигался на пятидверном ВАЗ-21234 с нечитаемыми номерами. Однако на опубликованных Telegram-каналом Baza фотографиях видна трёхдверная версия «Нивы».
По предварительным сведениям, владельцем машины
МВД в свою очередь
Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. По некоторым сведениям, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.
По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он, предположительно, совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми. После этого он скрылся с места преступления.
В администрации города NEWS.ru сообщили, что была убита семья, владеющая фермой.
По данным Telegram-канала Mash, нападавший — сотрудник ЧОПа, который
Ранее NEWS.ru собрал все подробности об инциденте.