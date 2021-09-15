Стало известно, куда направился напавший на отдел полиции в Лисках

Напавший на отдел полиции в Лисках Воронежской области мог скрыться в направлении Белгородской области, передаёт «Газета.Ru». В соцсетях появилась ориентировка на преступника. Предположительно, мужчина передвигался на пятидверном ВАЗ-21234 с нечитаемыми номерами. Однако на опубликованных Telegram-каналом Baza фотографиях видна трёхдверная версия «Нивы».

По предварительным сведениям, владельцем машины является 34-летний Владимир Страхов. Причастен ли он к нападению на отдел полиции, неизвестно.

МВД в свою очередь обещало своевременно сообщать общественности всю официальную информацию о ходе и результатах разыскных мероприятий. Преступник до сих пор не задержан, его местонахождение устанавливается.

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. По некоторым сведениям, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он, предположительно, совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми. После этого он скрылся с места преступления.

В администрации города NEWS.ru сообщили, что была убита семья, владеющая фермой.

По данным Telegram-канала Mash, нападавший — сотрудник ЧОПа, который сотрудничал с хозяйством. Причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Ранее NEWS.ru собрал все подробности об инциденте.