Раскрыты детали убийства людей перед нападением на силовиков под Воронежом

Напавший на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области мог убить троих человек в селении Каменка. В администрации района рассказали NEWS.ru, подробности убийства женщины и двоих детей.

Мама сын, а также внук или внучка 5-6 лет. Мать и сын были застрелены, [младший] ребёнок — вроде бы это было удушение. По-моему, [трупы] были обнаружены соседями, — руководитель аппарата администрации Каменского муниципального района Елена Райм.

По её словам, убитые были обнаружены около 8:00. Райм затруднилась сказать причастен ли убивший семью к нападению на отдел полиции в Лисках.

16 сентября неизвестный мужчина подъехал на автомобиле «Нива» к отделу полиции. Он был одет в камуфляж и вооружён. Злоумышленник обстрелял силовиков, затем устроил взрыв и скрылся с места инцидента. По данным Telegram-каналов, осколочное ранение голени получил постовой.

Утверждается, что после нападения на отдел полиции мужчина отправился в посёлок Каменка, где убил троих человек. По другой версии, убийство семьи произошло до нападения на отдел полиции. Якобы, подозреваемый является сотрудником частного охранного предприятия. У него возник конфликт с членами семьи, которая проживала вместе с ним в посёлке. Будто бы мужчина пытался решить вопрос с помощью полиции, а когда силовики не смогли ему помочь, то в состоянии аффекта он совершил преступление, а потом поехал в соседний район, где пытался взорвать отдел полиции.