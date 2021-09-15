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Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

08:19, 16 сентября 2021
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. В результате один сотрудник МВД получил ранение. Об этом сообщается на сайте областного главка ведомства.

Инцидент произошёл в 05:30 16 сентября. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. Ведётся его розыск.

По сведениям Telegram-канала LIFE SHOT, нападавший приехал к отделу полиции на автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

Мужчина зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадал в результате нападения постовой. Он получил осколочное ранение голени.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пьяный и вооружённый мужчина напал на сотрудников полиции с ножом. Тем пришлось применить табельное оружие. Злоумышленник был ранен в ногу и задержан. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

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