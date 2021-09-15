В Сети появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем. Судя по опубликованным кадрам, он прибыл на место инцидента в полной боевой амуниции. Снимок публикует Baza.

Мужчина приехал на автомобиле «Нива». Её номера не видны на снимке с камеры наблюдения. Согласно последним данным, нападавший был в бронежилете и имел при себе огнестрельное оружие. Также он надел специальный защитный шлем.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло утром 16 сентября. Злоумышленник зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После инцидента нападавший скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.

По сведениям СМИ, подозреваемый причастен ещё к трём убийствам. Предварительно, в селении Каменка, куда мужчина направился уже после инцидента, он убил троих человек — женщину и двоих детей.