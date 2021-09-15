Напавший на отдел полиции в Лисках убил троих человек

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках, причастен ещё к трём убийствам. Предварительно, в селении Каменка, куда мужчина направился после инцидента, он убил троих человек — женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления. Подробности раскрыл источник Telegram-канала Baza.

Также стало известно, что после нападения в Воронежской области все отделы и посты полиции в близлежащих областях были переведены в состояние повышенной боевой готовности. Всем сотрудникам, дежурящим на КПП № 1 в отделах по городу, выдали бронежилеты. Кроме того, их обязали выходить на дежурство строго с боевым оружием.

На данный момент подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках пока так и не задержан .

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лиски утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле.

По некоторым сведениям, нападавший приехал к отделу полиции на автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.