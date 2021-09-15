Нападение на отдел МВД и расправа над семьёй: что случилось под Воронежем

Неизвестный напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и устроил там взрыв. По некоторым данным, он может быть причастен к тройному убийству в соседнем селе. Злоумышленника объявили в розыск, в том числе и в Москве. Силовые ведомства оперативно не прокомментировали произошедшее, но призвали журналистов и блогеров «не тиражировать непроверенную информацию» NEWS.ru собирает все подробности об инциденте.

Нападение на отдел полиции неизвестный совершил около 5:30 16 сентября. Судя по кадрам с места происшествия, обнародованным в Telegram-каналах, злоумышленник в камуфляже и военной экипировке, приехал к зданию ОМВД на автомобиле «Нива» с рекламой местной компании «Эконива». Он имел при себе огнестрельное оружие. Как пишет Baza, транспортное средство принадлежит 34-летнему Владимиру Страхову. Пока неизвестно, причастен ли он к преступлению.

По информации LIFE SHOT, мужчина зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва, а затем скрылся. В результате постовой получил осколочное ранение голени. Сейчас на месте работает ФСБ, в том числе взрывотехники спецслужбы. По словам местных жителей, в городе дежурят вооруженные силовики. В дошкольных учреждениях усилили охрану.

Подозреваемого разыскивают по всей Воронежской области и ближайших регионах, где все посты МВД приведены в состояние боевой готовности. По некоторым данным, во всех отделах МВД Москвы сотрудникам выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с оружием.

Как считают полицейские, [подозреваемый] может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока ни у кого нет, — пишет Baza со ссылкой на собственный источник в силовых органах.

Судя по обнародованным кадрам, вход в отдел полиции в Лисках сейчас имеет множество повреждений. Территорию возле здания оградили лентой, а рядом выставили оцепление.

Также нападавший может быть причастен к тройному убийству. После атаки на отдел полиции сообщалось, что трагедия случилась в соседнем с Лисками селе Волчанском. По другим данным, всё произошло в Каменке. Были обнаружены тела трёх человек — 19-летнего Надыра Ибрагимова, 59-летней Гулистан Ибрагимовой и пятилетней девочки.

Как сообщили NEWS.ru в администрации Каменского муниципального района Воронежской области, убита мать, её сын, а также внучка. Первых двоих преступник застрелил, а ребёнка, по предварительным данным, задушил. Тела нашли 16 сентября около 8:00.

В Лиски прибыл Собр only_liski36/vk.com

По предварительным данным, причиной тройного убийства стала ссора на бытовой почве. Нападавший, по данным Mash, работал в охранном предприятии, которое сотрудничало с крупным агрохолдингом «Эконива».

«Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственный источник уточняет , что нападавший является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в ЧОПе, которое обеспечивает безопасность объектов «Эконивы». У мужчины возник конфликт с местной жительницей, в котором участвовали сотрудники лискинской полиции. И чтобы отомстить силовикам, злоумышленник сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и её старшего сына, а младшего ребенка задушил.

Первое фото с места взрыва отдела полиции в Лисках only_liski36/vk.com

Обстоятельного комментария в первые часы правоохранительные органы не предоставили. В региональном управлении МВД лишь подтвердили , что в городе Лиски «неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле». В ведомстве призвали СМИ и блогеров «воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы», поскольку они могут негативно отразиться на операции по розыску злоумышленника.

Всю информацию о розыскных мероприятиях в полиции пообещали своевременно довести по общественности.

11:35 В управлении СК прокомментировали случившееся. По данным ведомства, «мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта», а после этого «направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции», предварительно ранив 26-летнего сотрудника полиции. Далее злоумышленник, как отмечают в СК, сел в автомобиль «НИВА» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области.

По факту случившеося заведены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройтв) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).