Нападение на отдел МВД и расправа над семьёй: что случилось под Воронежем

Неизвестный напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и устроил там взрыв. По некоторым данным, он может быть причастен к тройному убийству в соседнем селе. Злоумышленника объявили в розыск, в том числе и в Москве. Силовые ведомства оперативно не прокомментировали произошедшее, но призвали журналистов и блогеров «не тиражировать непроверенную информацию» NEWS.ru собирает все подробности об инциденте.
Нападение на отдел полиции неизвестный совершил около 5:30 16 сентября. Судя по кадрам с места происшествия, обнародованным в Telegram-каналах, злоумышленник в камуфляже и военной экипировке, приехал к зданию ОМВД на автомобиле «Нива» с рекламой местной компании «Эконива». Он имел при себе огнестрельное оружие. Как пишет Baza, транспортное средство
По информации LIFE SHOT, мужчина зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва, а затем скрылся. В результате постовой получил осколочное ранение голени. Сейчас на месте
Подозреваемого разыскивают по всей Воронежской области и ближайших регионах, где все посты МВД приведены в состояние боевой готовности. По некоторым данным, во всех отделах МВД Москвы сотрудникам
Как считают полицейские, [подозреваемый] может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока ни у кого нет, — пишет Baza со ссылкой на собственный источник в силовых органах.
Судя по
Также нападавший может быть причастен к тройному убийству. После атаки на отдел полиции сообщалось, что трагедия случилась в соседнем с Лисками селе Волчанском. По другим данным, всё произошло в Каменке. Были обнаружены тела трёх человек — 19-летнего Надыра Ибрагимова, 59-летней Гулистан Ибрагимовой и пятилетней девочки.
Как сообщили NEWS.ru в администрации Каменского муниципального района Воронежской области, убита мать, её сын, а также внучка. Первых двоих преступник застрелил, а ребёнка, по предварительным данным, задушил. Тела нашли 16 сентября около 8:00.
По предварительным данным, причиной тройного убийства стала ссора на бытовой почве. Нападавший, по данным Mash,
«Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственный источник
Обстоятельного комментария в первые часы правоохранительные органы не предоставили. В региональном управлении МВД лишь
Всю информацию о розыскных мероприятиях в полиции
11:35 В управлении СК
По факту случившеося заведены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройтв) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).