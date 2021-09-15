Появилось фото мужчины, который мог напасть на полицейских под Воронежем

В распоряжение СМИ попала фотография Владимира Страхова — владельца автомобиля «Нива», на котором приехал к зданию отдела полиции в Лисках Воронежской области напавший на здание мужчина. Об этом пишет Readovka.

Сейчас полицейские занимаются розыском мужчины, однако не знают, где он находится.

Известно, что Страхов, живущий в Борисоглебске Воронежской области, раньше работал в компании «Агро-инвест». В последнее время он вёл собственное фермерское хозяйство.

Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали Сергея Паринова, которого считали подозреваемым по этому делу. Это произошло после публикации ориентировок на него. Однако сотрудники правоохранительных органов не выявили его причастности к произошедшему и отпустили мужчину, после чего сам он пообещал судиться с журналистами, которые распространяли о нём недостоверную информацию.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.