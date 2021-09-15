Мужчину задержали по делу о нападении на полицейских под Воронежем

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Паринова, которого подозревают в убийстве трёх человек и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Однако его близкий друг уверяет, что тот не мог совершить преступление, передаёт Readovka.

Ориентировку на Паринова распространили в СМИ. Мужчина работает дальнобойщиком, что, по словам его друга, доказывает его непричастность к нападению.

Подозреваемого задержали в Алексеевке Грибановского района Воронежской области, куда он приехал на грузовике, чтобы сдать зерно.

Насколько я знаю, он грузился в Лисках на КамАЗе и поехал выгружаться в Алексеевку. Я не знаю. Это не он, — сказал друг мужчины.

В то же время сообщалось о другом подозреваемом — Владимире Страхове, информации о местонахождении которого сейчас нет.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что подозреваемый может попытаться скрыться на территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Расстояние от места преступления до границы с ней составляет порядка 130 километров.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.