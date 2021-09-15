Опубликовано фото подозреваемого в атаке на отдел полиции под Воронежем

Нападение на отдел полиции в Лисках и тройное убийство в селе Каменка Воронежской области мог совершить 28-летний Сергей Паринов. Предполагается, что в настоящее время он направляется к украинской границе. Его фото появилось в Telegram-канале «112».

Источник в правоохранительных органах рассказал Lenta.ru, что подозреваемый может попытаться скрыться на территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Расстояние от места преступления до границы с ней составляет порядка 130 километров.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.