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Напавший на отдел полиции под Воронежем устроил перестрелку в Россоши

14:09, 16 сентября 2021
Напавший на отдел полиции под Воронежем устроил перестрелку в Россоши Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Напавший на полицейский участок в Лисках под Воронежем устроил перестрелку в Россоши. Об этом стало известно корреспонденту телеканала «Звезда». Никаких подробностей ЧП в настоящий момент нет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в беседе с NEWS.ru данную информацию опровергли. Собеседник уточнил, что стрелок пока не задержан.

Город Россошь находится в 115 километрах к югу от Лисок. Не исключено, что нападавший направляется к границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Паринова, которого подозревают в убийстве трёх человек и нападении на отдел полиции в Лисках. Однако его близкий друг уверяет, что тот не мог пойти на преступление.

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. По некоторым сведениям, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми, а после этого скрылся с места преступления. В администрации города NEWS.ru сообщили, что была убита семья.

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