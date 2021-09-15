Напавший на отдел полиции под Воронежем устроил перестрелку в Россоши

Напавший на полицейский участок в Лисках под Воронежем устроил перестрелку в Россоши. Об этом стало известно корреспонденту телеканала «Звезда». Никаких подробностей ЧП в настоящий момент нет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в беседе с NEWS.ru данную информацию опровергли. Собеседник уточнил, что стрелок пока не задержан.

Город Россошь находится в 115 километрах к югу от Лисок. Не исключено, что нападавший направляется к границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Паринова, которого подозревают в убийстве трёх человек и нападении на отдел полиции в Лисках. Однако его близкий друг уверяет, что тот не мог пойти на преступление.

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. По некоторым сведениям, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми, а после этого скрылся с места преступления. В администрации города NEWS.ru сообщили, что была убита семья.