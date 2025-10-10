Опубликованы кадры сбитой новейшей ракеты ВСУ «Фламинго»

В Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие» появились кадры обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго». На снимках запечатлены внутренние детали реактивного снаряда.

Как и ожидалось, сделана она максимально дешево, — отмечается в публикации Федорова.

Издание «Страна» в Telegram-канале сообщило о наличии в механизмах ракеты китайских деталей. На деталях снаряда замечены украинские, русский и английские надписи. Возможно, двигатель может быть советским, сказано в публикации.

Военкор Юрий Котенок утверждает, что внутри «Фламинго» найдена деталь с маркировкой «Электронный блок управления». По его информации, на ракете установлен двигатель от чешского учебно-боевого самолета «Альбатроса» Л-39.

Начинка — китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200, — отметил военкор.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО впервые уничтожили украинскую ракету «Фламинго». Перехват был осуществлен на высоте около 100 метров при скорости цели 600 километров в час. Для уничтожения «Фламинго» использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». После падения обломки ракеты были изъяты специалистами для анализа.