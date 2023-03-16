Опасный НЭП: как средство спасения большевиков стало источником кризисов 16 марта 1921 года в Советской России начался откат к рыночному хозяйству

Фото: wikipedia

В. И. Ленин в 1920 году

Государственный капитализм, как эту новую политику назвал Ленин, большевики вводили в условиях экономического коллапса, продолжающейся гражданской войны и опасений очередной интервенции Антанты. От военного коммунизма отказываться поначалу не хотели. Однако уже в 1922 году Ленин заявил, что НЭП вводится надолго, может даже на 10 лет. А в 1923 глава советского государства пошел ещё дальше, заявив, что через рыночное хозяйство СССР придёт к социализму. Но под катастрофическим развитием внешних и внутренних факторов НЭП не устоял, власти начали его сворачивание уже в конце 1920-х годов. А с 1929 года коллективизация и индустриализация обозначили переход к форсированной мобилизационной экономике, в которой элементам НЭПа не было никакого места.

С чего начинался НЭП

Принято считать, что начало «новой экономической политике» (НЭП) было положено после выступления Владимира Ленина 15 марта 1921 года на X съезде РКП(б). Глава советского государства заявил о необходимости сменить продразверстку, изымавшей до 70% собранного зерна, продналогом, снижавшим объемы реквизиций до 30%. В противном случае, как констатировал съезд, республика не могла стабилизировать своё экономическое положение.

И если позже Ленин утверждал, что партия приняла НЭП единогласно, то его соратники с этим резко не соглашались.

«Перед введением НЭПа и в первый период его у многих из нас было немало разговоров с Лениным о термидоре. Самое слово это было у нас в большом ходу», — вспоминал о том времени Лев Троцкий, потом активно использовавший понятие «термидор» в своём анализе советской действительности.

Впрочем, не он один был противником введения НЭПа по-ленински. Среди советской верхушки с ним соглашались лишь Леонид Красин, заведовавший внешней торговлей и заграничной нелегальщиной, да нарком продовольствия Александр Цюрупа. Хотя последний был организатором продовольственной диктатуры в 1918 году, а также продотрядов. Однако понимание им тех процессов, которые шли в деревне, заставляли наркома отстаивать ленинскую точку зрения перед своими «более радикальными» товарищами.

Сопротивление сопартийцев было настолько ожесточенным, что любого кроме Ленина просто бы расстреляли после таких предложений. Введения даже ограниченного рынка большинство большевиков опасались как огня. Однако восстановление экономики потребовало в будущем начать вводить тресты, биржи, вести кредитную политику на внутреннем и внешних рынках, пытаться выстроить систему монетарного регулирования экономики, а также сдавать часть госпредприятий в концессию иностранцам.

Не за то стояла Октябрьская революция, чтобы страна Советов от коммунизма на всех парах неслась в капитализм. Политика выхода из кризиса стала восприниматься многими сторонниками советской власти как сплошной кризис.

Фото: wikipedia Штурм Зимнего дворца. Кадр из художественного фильма «Октябрь», 1927 год

Военный фактор НЭПа

При этом в стране сохранялись очаги гражданской войны, а крестьянское население — абсолютное большинство жителей страны — жить по заветам военного коммунизма никак не желало. Уравнительное распределение земли было только началом земельной и продовольственной политики большевиков. Да, на первом этапе это позволяло быстро ликвидировать серьезное влияние на сельское население «белых» противников по гражданской войне. Но потом вставал вопрос — а что с экономикой, кому и куда сбывать зерно, мясо и другие сельхозтовары?

Экономика страны лежала в руинах. Транспорт накрылся медным тазом. Промышленное производство в ряде отраслей сократилось в 10 и даже 20 раз. Сама экономика страны сократилась в пять раз. Бушевала инфляции, достигавшая десятков тысяч процентов в год. На этом фоне крестьяне либо отказывались продавать свой товар, либо просто сокращали его предложение на рынке. В 1921 году была засеяна в два раза меньшая площадь, чем до войны.

Дефицит продовольствия не просто разгонял инфляцию, он прямо вёл к голоду в городе. То есть бил по ядру социальной базы большевиков. Для снабжения городов советская власть прибегала к реквизициям зерна, что запускало весь цикл утаивание-дефицит-разгон инфляции заново. А это, в свою очередь, вело к постоянным вооруженным выступлениям.

В 1922 году, спустя год после номинального начала НЭПа, военное положение сохранялось в 39 губерниях и автономных республиках РСФСР. Непоследовательность введения рыночных мер, когда сохранялся принудительный товарообмен и ряд мер военного коммунизма, привели к массовым восстаниям на Северном Кавказе и в Сибири.

В Горской республике ожесточенное повстанчество велось до лета 1924 года. Власти применяли артиллерию и авиацию для подавления выступлений, бомбя непокорные аулы. В Саратовской, Самарской и Ульяновской губерниях крестьянские восстания в основном были разгромлены в 1922 году, но вооруженная борьба с отдельными отрядами и бандами продолжалась аж до 1925 года. Антисоветское и националистическое движение в Якутии жестоко подавили к осени 1922 года, но разрозненные отряды продолжали воевать с советской властью до 1926 года. На Дальнем Востоке вялотекущие бои с белыми и крестьянскими формированиями велись до 1925 года.

Между 1921 и 1925 годами Советская Россия пережила несколько тысяч вооруженных выступлений. Фактор крестьянского бунта был одним из самых важных, который заставил перейти большевиков к НЭПу. Но не единственным.

Фото: wikipedia Восстание крестьян

Взгляды на экономику во время НЭПа

Удержание власти советскими революционерами сводилось к одному простому вопросу — сумеют ли они реанимировать экономику России или нет. Крестьянские выступления и голод 1921-1922 годов, унесший жизни около 6 миллионов человек, очень настойчиво напоминали большевикам, что хозяйство страны надо ставить на ноги как можно быстрее.

Но вот именно по этому поводу внутри партии были страшные разногласия. Слева были Лев Троцкий и экономист Евгений Преображенский. В определенных пределах они поддерживали политику Ленина. Троцкий в 1923 года на IV съезде Коминтерна считал, что НЭП — это надолго и надо двигаться к социализму рыночными методами. Хотя Лев Давидович призывал усилить директивное планирование хозяйства и организовывать чуть ли не госинтервенции для контроля рынка.

Но уже в 1924 году ситуация поменялась — на фоне смерти Ленина в среде коммунистов обострилась борьба за власть, которую вели между собой несколько фракций. Троцкий оказался в одной из проигравших, но это не означало, что он или его соперники исторически должны были проиграть или обречены были на успех.

Леворадикальные фракции полагались на недовольство рыночной политикой в партии и рост антибюрократических настроений. Уже в 1924 года Троцкий заявляет, что привлечение крестьян к управлению — это буржуазное перерождение власти. В экономической области его союзник Преображенский вводит понятие «первоначального социалистического накопления», которое образовывается благодаря разнице цен на промышленную и аграрную продукции. Уже к середине 1920-х годов она достигнет 300% и если бы не зарубежные концессии, часть леворадикалов примкнула бы к центристской фракции Иосифа Сталина.

Тот в принципе не возражал ни против самого НЭПа, ни против его свёртывания — дело зависело от настроений внутри партийных масс. А там были раздрай и шатания. Глава Союзного профцентра (ВЦСПС) Михаил Томский откровенно заявлял сотоварищам по партии, что пролетариат недоволен «обуржуазиванием» власти, активному привлечению старых и новых спецов, зарплаты которых были в 5-10 и более раз выше.

Ходил анекдот, что Томский в пьяном состоянии откровенно говорил Сталину, что скоро его рабочие придут расстреливать его партийную верхушку. Кризис хлебозаготовок только подстегнул недовольство НЭПом партийцев и рабочих.

Сталин, как и Троцкий, был тем, кого политологи часто называют «политическим животным». У таких политиков есть обостренный нюх на низовые настроения, особенно в поворотные моменты истории.

Фото: wikipedia Иосиф Сталин на Тегеранской конференции, 1943 год

Начало свёртывания НЭПа

В 1925 году была именно такая ситуация. Произошел срыв хлебных заготовок. С мест стали поступать панические сигналы о том, что крестьяне утаивают хлеб, кулаки совсем распоясались и скоро страна переживет очередной голод с миллионами умерших. Панику подытожил председатель Совета труда и обороны СССР Лев Каменев, который утверждал, будто 14% крестьян — это зажиточные кулаки с посевом свыше 6 десятин на хозяйство, которые распоряжались 61% товарных запасов хлеба. В реальности их было менее 4% и их доля на рынке не превышала 12%.

Кризис заготовок в 1925 году произошел из-за нежелания крестьян продавать хлеб подешевле, отсутствия запасов для увеличения товарообмена с деревней и финансовым дисбалансом. Говоря проще, советская власть не справилась с рыночным регулированием и в стране наступил полноценный экономический кризис, который повлёк за собой политический. И это стало удобным поводом пересмотреть своё отношение к НЭПу у всех участников межфракционной борьбы за власть внутри компартии.

До кризиса 1925 года Троцкий считал, что нельзя допускать сползание в сторону «военного коммунизма» — «это завтра же ударит по середняку, убьет личную заинтересованность крестьянина в продуктах его труда и приведет деревню на уровень 1920-1921 гг.». Но вот после кризиса, он вместе с Григорием Зиновьевым требовал увеличения на 20% вложений в промышленность и перехода к индустриализации. Чем больше директивности и наступления на кулака, а заодно и бюрократа, тем лучше.

Сталин поддерживал этот подход, но так как в планирование вмешалась политика, уже начал разговоры о свертывании НЭПа. Довольно быстро он перешёл к риторике продолжения гражданской войны в деревне, резко повышая ставки, на чем буквально подрезал Троцкого.

Попытки «правого» Николая Бухарина, который был в тот момент союзником Сталина, агитировать за продолжение политики НЭПа старыми методами терпят крах. Тем более, когда он заявляет в одной из своих брошюр 1926 года, что переход от многоукладной экономики к социализму займёт не 10 лет, как у Ленина, а аж десятки лет и пройдёт множество переходных форм. В тот момент подавляющее большинство рядовых партийцев уже видели НЭП в гробу и белых тапочках.

Два события, военная тревога 1927 года, когда Союз будет опасаться войны с восточноевропейской Малой Антантой, и Хлебная стачка 1927-1928 годов, когда крестьяне опять будут удерживать хлеб и города в СССР столкнутся с серьезной угрозой голода, станут началом конца советского НЭПа. Власти от попыток рыночного регулирования в деревне перейдут к сплошной коллективизации. А в области промышленности настанет черед форсированной индустриализации. СССР начал готовиться к массовому перевооружению армии и быстрому превращению из аграрной в индустриальную страну.