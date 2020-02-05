https://static.news.ru/photo/af67e962-4813-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что «первый ужас» от коронавируса уже прошёл, темп прироста заболевших снижается, но в России, по его мнению, ещё могут фиксироваться отдельные случаи.

Два случая есть. Будет ещё. Почему ему не быть? К этому надо относиться адекватно, — сообщил KP.RU Онищенко.

Он счёл «перебором» то, что россиян из Китая вывезли в Тюмень и поместили под двухнедельный карантин, хотя они даже не контактировали с заболевшими. Но в целом меры, которые в настоящее время принимаются в России для борьбы с этой инфекцией, он назвал адекватными.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать китайским гражданам помощь и содействие в борьбе с распространением коронавируса.

По данным на 5 февраля, общее количество заражённых коронавирусом в мире составляет 24 597 человек, из них 24 384 человека в Китае, умерли более 490 человек.