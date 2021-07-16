Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Он убеждён, что доказать лабораторное вмешательство в происхождение COVID-19 невозможно, сообщает ТАСС.

Онищенко связывает это с тем, что сегодня не работает Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Он напомнил, что США наложили вето и вышли из переговоров по выработке обязывающего протокола к КБТО. Другого международного инструмента, который обязывал бы стороны предоставлять подобную информацию, на данный момент нет, добавил экс-глава Роспотребнадзора.

Поэтому пусть на себя пеняют американцы — они поднимают [тему], что китайцы сделали искусственный вирус, но доказать этого нельзя сегодня, — заключил Онищенко.

Так бывший главный санитарный врач РФ прокомментировал слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, который не исключил версию об искусственном происхождении коронавируса. Онищенко считает, что гендиректор ВОЗ «не специалист в этой области», чтобы говорить так уверенно на эту тему.

Ранее Онищенко рассказал, как распознать положительный эффект организма на прививку от коронавируса.