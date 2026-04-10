«Один большой рубеж»: эксперт ПВО о защите неба России

Современное развитие дронов и крылатых ракет побуждает Россию создать мощный рубеж противовоздушной обороны, сказал NEWS.ru военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот рубеж должен идти от Баренцева моря до Черного, и прикрывать всю страну с Запада, как Китайская стена прикрывала в свое время Китай.

Для защиты нам нужно создавать один большой рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей, по типу Великой Китайской стены. Этот рубеж должен иметь глубину до 200 км и вооружаться всем спектром комплексов ПВО и радиолокационными станциями (РЛС) — и наземными, и на аэростатах. Притом аэростатные РЛС должны быть с активными фазированными антенными решетками и способны часами или даже сутками барражировать над заданным районом. Там же надо будет использовать дроны ПВО, — сказал Кнутов.

По его словам, в перспективе такой рубеж должен получить на вооружение боевые лазеры и электромагнитные пушки. И он должен держать оборону не только в воздухе, но и в ближнем космосе, добавил Кнутов.

Создание такого рубежа — дело длительное и дорогостоящее, но заниматься им надо, поскольку непохоже, чтобы Запад менял свои подходы по отношению к России. При этом нам нужно будет сохранить еще и объектовую оборону, хоть и не в таком масштабе, как сейчас, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись Курская, Астраханская области, Краснодарский край, а также акватория Азовского моря.