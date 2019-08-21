Фестиваль короткометражных фильмов «Короче» прошёл в Калининграде с 16 по 18 августа. Имена победителей и лауреатов названы, а ветер сдул следы гостей, оставленные на красной ковровой дорожке. Но за отблеском софитов, звоном бокалов, затвором вспышек фотоаппаратов и весёлым смехом «звёзд» скрывалась обратная сторона этого мероприятия. News.ru решил показать, что скрывалось за дверями.

Все мировые фестивали, в том числе и российские, условно делятся на две группы: площадки, которые несут в себе какую-то индустриальную пользу, и фестивали, которые представляют собой, по большей части, события городского масштаба.

К первой группе относятся, безусловно, Канны, Берлин, Венеция, наши «Кинотавр» и ММКФ (но не на 100%, так как билеты на показы могут купить обычные зрители), участие в которых является отличным стартом для молодых авторов и частью маркетинговой стратегии в рамках дальнейшей дистрибьюции фильма, отобранного в программу. Эти фестивали, как правило, сопряжены с пресс-конференциями для максимального охвата в медиа, кинорынками и представляют собой не только кинопоказы, но и дают отличный инструментарий для продвижения авторского, документального, короткометражного — любого неформатного кино на разных стадиях его производства.

Ко второй группе фестивалей можно отнести те, которые по большей части ориентированы на зрителей и культурно-массовый досуг (и могут представлять собой даже градообразующие мероприятия), например, «Зеркало» в Ивановской области, «Окно в Европу» в Выборге, «Движение» в Омске, KONIK в Москве — они, безусловно, посещаются людьми из тусовки, там есть «закрытая» часть, но основной акцент сделан именно на зрителей, нежели на индустрию.

Как пояснила News.ru исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению CinePromo Елена Коржаева, из этого перечня особняком как раз-таки стоит «Короче», так как представляет собой и своего рода городской праздник с многочисленными показами для обычных зрителей, и индустриальное мероприятие. Изначально идея его была понятная — поиск «молодой крови». Был и стимул туда ездить, в том числе за свой счёт — начинающие авторы и дистрибьюторы могли в демократичной обстановке на берегу Балтийского моря под хорошую музыку пообщаться с теми, с кем в обычной жизни поговорить гораздо сложнее (не ради фото и лайков, а ради дела), а большие продюсеры имели возможность найти новые дарования.

Однако цели и задачи фестивалей-праздников и «индустриальных» площадок разнятся, поэтому по-разному формируются и их программы, и выстраиваются PR-стратегии, и коммуникация с участниками — от гостей до обычных зрителей. Если совсем упростить, подчеркнула Коржаева, то для фестивалей-праздников важны зрители и их комфорт, для «индустриальных» — профессиональная тусовка.

Проблемы — удел современных площадок

Как таковые проблемные места есть у многих фестивалей в России. Так, Елена Коржаева считает, что не совсем правильно, когда дают одну аккредитацию на фильм, который отобран в конкурс, и, например, на закрытые мероприятия. То есть ту самую индустриальную часть, ради которой и был сделан прицел на данный фестиваль, имеет возможность попасть только один человек (как правило, режиссёр), а остальные члены команды, в том числе продюсер, который потом и кровью выбивал деньги на конкурсный фильм, или начинающие актёры, которые пока не являются медийными, остаются за бортом этого праздника «для своих». Не раз бывает, что актёры даже вынуждены обзванивать знакомых для успешного прохождения фейс-контроля.

Были случаи, когда авторы, которые становились конкурсантами (иногда неоднократно) прошлых лет, попадая во внеконкурсную программу и приезжая на любимый фестиваль за свой счёт, получают так называемую «аккредитацию для лузеров» — их возят обособленно от VIP-гостей, включая тех, кого отобрали в конкурс, или просто коллег, с которыми они в обычной нефестивальной жизни работают и дружат. Или им даже в аккредитации просто отказывают, про них забывают, и в этой связи приходится договариваться с оргкомитетом.

Странно и непонятно, продолжает продюсер CinePromo, когда «индустриальному» фестивалю важнее аккредитовать актёров (причём, не самых медийных) или чьих-то родственников и знакомых в ущерб дистрибьюторам или баерам, которые фильмы или продвигают, или закупают (несут какую-то индустриальную пользу).

Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Фестиваль всё короче, проблем всё больше

Но вернёмся к калининградскому «Короче». То, что бросалось в глаза в первую очередь, — это совершенно не понятная организация кинематографической площадки на этот раз. Московские организаторы, вернее сказать, некоторые их представители, приехавшие в Калининград, явно перестарались в плане демонстрации не лучших столичных качеств — заносчивости и наглости. Калининградцы и сами были не рады, приняв на своей земле подобный «десант», который стал устанавливать удобные себе правила и с пренебрежением относиться к городскому укладу европейской частички самого западного города России. Но подобное отношение свысока к гостям фестиваля вряд ли смогло бы сработать в столице — у представителей организаторов попросту не хватило бы смелости так себя вести. А здесь хоть и временно, но, к сожалению, цинизм «прижился». Однако, как и любая грязь, всякий негатив рано или поздно отпадёт.

Генеральный продюсер кинофестиваля KONIK Film-Festival Андрей Золотуха рассказал News.ru, что культура и статус короткометражного фестиваля — это совокупность стабильных положительных значений, которые выражаются во всём, что происходит на кинофестивале — начиная от авторитетного жюри и заканчивая отношением к зрителю.

Нужно соблюдать все обязательства перед участниками, партнёрами и зрителем, ведь каждый из них — это важный паззл, без которого ни одно событие не получит необходимый результат. Андрей Золотуха генеральный продюсер кинофестиваля KONIK

Он признался, что в своей практике ему приходилось не раз сталкиваться с непрофессионализмом организаторов. По его словам, это говорит не о самом хорошем отношении к создателям фильмов и о невыполнении обязательств перед партнёрами.

Вас, сударь, в детстве, видно, мало пороли!

Так случилось и на этот раз на площадке «Короче». Некоторые промоутеры, то и дело снующие в переполненных залах, не захотели учитывать мнения и желания ни простых посетителей, ни VIP-гостей.

Даже в условиях цейтнота, наплыва посетителей и «звёзд» можно вести себя деликатно с каждым человеком, соблюдая необходимую субординацию. Грубость и хамство где бы то ни было ещё никогда никого не украшали. Что же, сейчас на первый план выходит невежество, а вот про деликатность и тактичность люди стараются забыть.

В особенности, по мнению ряда работавших на площадке журналистов, некорректно с гостями вела себя промоутер Екатерина Ванаг. Как позже выяснилось, она была представителем копании Movie Mover, занимающейся продвижением кинофестивалей и непосредственной аккредитацией на «Короче». Получается, что ни с того ни с сего должностное лицо и представитель фестиваля позволяла себе абсолютно не тактичные действия.

По всей видимости, компании Movie Mover и кинофестивалю «Короче» стоит быть более внимательными в выборе сотрудников и задуматься, насколько «хорошо» работа некоторых из них сказывается на репутации мероприятий подобного уровня.

Короче, итоги

А между тем гран-при фестиваля «Короче» завоевал фильм «Подводник» Александра Назарова. Лучшим режиссером стал Никита Власов, представивший свою работу «Болванка». В категории «Лучший сценарий» оказалась лента «Ограбление по тарифу». Специальный приз ушёл к режиссеру Антону Мамыкину (фильм «Белым по чёрному»). Всего же в основном конкурсе зрители увидели 37 картин.