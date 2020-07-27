Генпрокуратура сообщила о сотнях миллионов рублей, застрявших за рубежом

https://static.news.ru/photo/5ce54624-cff1-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 273 млн рублей, которые были перечислены за не поставленные в Россию товары, потерялись за рубежом. Этот факт выявила московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Деньги были перечислены коммерческой организацией а рамках внешнеторгового контракта на общую сумму свыше $3,7 млн, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По истечении сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом порядке не пролонгированы, а денежные средства в нарушение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в установленные законом сроки на счета резидента не возвращены, — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Материалы проверки прокуратура направила в Центральную акцизную таможню Федеральной таможенной службы. По результатам их рассмотрения отделом дознания таможни было решено привлечь ответственных к уголовной ответственности. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента <...> денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере».

Ранее, как писал NEWS.ru, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника одного из учреждений Минэкономразвития Александра Страха. Тогда, как полагает следствие, его действия привели к ущербу на 140 млн рублей.