В начале этой недели во всех отечественных СМИ прогремела новость о том, что Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение» представит популярная поп-панк-рейв группа Little Big. Эпатажный коллектив из Санкт-Петербурга известен своими драйвовыми песнями, дерзкими шоу и, конечно, знаменитым клипом «Skibidi», который на YouTube посмотрели 365 миллионов раз. Пользователи соцсетей встретили эту новость с восторгом, предрекая Little Big безоговорочную победу на конкурсе. Но нашлись и те, кто отнёсся к такому неожиданному выбору скептически. Бессменный музыкальный критик NEWS.ru Сергей Соседов рассказал о том, почему решение отправить Little Big на Евровидение — это отличная идея и чем питерские музыканты смогут удивить европейскую публику.