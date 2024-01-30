«Нужна честная конкуренция»: автоэксперт о новом российском бренде машин Автоэксперт Зенкевич приветствовал появление нового российского бренда машин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появление нового российского автомобильного бренда XCITE является хорошей новостью, но главное, чтобы на рынке была здоровая конкуренция, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он не исключил, что у завода в Санкт-Петербурге есть лицензия Японии, по которой автомобили делают в Китае.

Не исключаю, что у завода есть лицензия японцев, которые делают автомобили в Китае. Но новость хорошая. Чем больше в России будут производить автомобилей под любыми марками, брендами, это будет всегда хорошо. Это здоровая конкуренция. Главное, чтобы наше правительство не придумало историю, что если российское — обязательно покупайте. Нужна честная конкуренция, тогда хорошо. А если как всегда, будет плохо, — отметил Зенкевич.

Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало производство собственных автомобилей под брендом XCITE. Ранее завод выпускал машины Nissan. Согласно среднесрочному плану развития, на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Завод является дочерним предприятием АвтоВАЗа и уже выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Транспортные средства планируется начать продавать уже весной 2024 года.