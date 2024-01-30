В России появился новый отечественный бренд автомобилей Автозавод в Санкт-Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало производство собственных автомобилей под брендом XCITE, говорится в сообщении компании. Ранее завод выпускал машины Nissan, пишет ТАСС. Подробности о первой модели завод собирается раскрыть в конце февраля.

XCITE — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития, на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами, — заявили в компании.

Завод является дочерним предприятием АвтоВАЗа и уже выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Транспортные средства планируется начать продавать уже весной 2024 года.

Ранее журналисты сообщали, что АвтоВАЗ запустит новый бренд, под которым будет выпускать машины, в 2024 году. Наименование марки не раскрывалось, однако известно, что под ней будут выпускаться автомобили non-SUV и SUV в C и D.

Производство стартовало на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в начале лета 2023 года, под конец прошлого года транспортные средства дошли до дилеров. О реализации для массового клиента речи пока не идет, поскольку ограниченную партию распределили между корпоративными клиентами.