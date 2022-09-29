Новый вид страховки позволит самозанятым брать больничные «Коммерсант»: Минтруд разработал систему страхования по нетрудоспособности для самозанятых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственную систему добровольного страхования для самозанятых на случай их временной нетрудоспособности разработало Министерство труда РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. По имеющимся данным, размер взноса не будет зависеть от заработка и составит 15 тысяч рублей в год.

Предполагается, что новая система страхования может появиться в России в 2023 году. Она, в частности, даст самозанятым доступ к больничным. В министерстве предлагают установить размер ежемесячного взноса на уровне 3,84% от фиксированной «базовой величины». На 2023 год, по данным издания, ее оценили в 32,5 тысячи рублей. Таким образом, ежемесячный взнос составит 1,2 тысячи рублей, за год — около 15 тысяч рублей.

Что касается ежемесячных выплат по больничным, то они будут зависеть от трудового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. Чем больше эти показатели, тем крупнее будет пособие по временной нетрудоспособности. Например, в первый год уплаты взносов при трудовом стаже более восьми лет по больничному будут выплачивать 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, то есть 22,7 тысячи рублей. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 80% застрахованной суммы (18,1 тысяча рублей), при стаже до пяти лет — 60% (13,6 тысячи рублей). Спустя год уплаты взносов суммы вырастут до 32,4 тысячи рублей, 25,9 тысячи рублей и 19,4 тысячи рублей соответственно.

В Минтруда рассчитывают на популярность данного сервиса. По прогнозам, к этому виду страховки могут подключиться в ближайшие годы до 2 млн граждан. При этом государство его субсидировать не станет, страхование в данном случае является полностью добровольным. Средства на страховку будут включены в отдельную статью бюджета единого социального фонда.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с предложением упростить переход с ИП на самозанятость. Она разработала законопроект, по которому применение физическим лицом упрощенной системы налогообложения будет автоматически прекращаться со дня его постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД).