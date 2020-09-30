Новые законы и нормативы вступили в силу в России с 1 октября

https://static.news.ru/photo/89667c8c-0399-11eb-8efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд изменений в законодательстве вступил в силу в России, в то же время прекращено действие некоторых антикризисных мер, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.

Так, ряд социальных выплат и пособий теперь будет начисляться только на карты российской платёжной системы «Мир», в их число входят пенсии, пособия по родам и беременности, выплаты по безработице и «детские». Изменились правила зачёта и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним: для возврата излишне уплаченной суммы необходимо погасить все налоговые задолженности. В то же время упрощается зачёт переплаты — её можно направить в счёт будущих платежей независимо от вида налога (федерального или регионального).

Гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам увеличена с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Речь идёт о деньгах, полученных с продажи жилья или земельного участка с жилым домом, по наследству, в качестве компенсации за ущерб жизни, здоровью или имуществу, некоторых пособий, грантов в форме субсидии и перечисленных в рамках исполнения судебного решения средствах.

С 1 октября Роскомнадзор может блокировать мобильные приложения с пиратским контентом (после направления владельцу ресурса уведомления о нарушении авторских прав), передаёт РИА Новости.

В России в целях снижения доли нелегальной продукции стала обязательной цифровая маркировка парфюма, фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. Покупатели смогут проверять подлинность товара, отсканировав код через приложение «Честный знак».

Завершён приём заявок на кредитные каникулы в связи с пандемией, снят мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей, завершён период выплаты пособий в сумме 12 300 рублей для индивидуальных предпринимателей, закрывших бизнес после 1 марта (исключение сделано для закрывших бизнес незадолго до 1 октября ИП).

Также максимальный размер пособия прекратят выплачивать гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. Для автомобилистов начинают действовать старые правила страхового возмещения по ОСАГО, при покупке нового полиса нужно будет предъявить действующую диагностическую карту.

Подать заявление на назначение выплаты пособия на первого или второго ребёнка (пять тысяч на детей до трёх лет и десять тысяч — до 16) можно до 2 октября.

С 1 октября оклады ряда работников федеральных госорганов, федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений и судей проиндексируют. Конкретно индексация коснётся окладов россиян, занимающих должности, установленные приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть экспертов, заведующих, стенографистов, экспедиторов в центральных аппаратах федеральных судов, кроме Конституционного, Верховного и Арбитражного, а также органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК РФ, писал NEWS.ru ранее.