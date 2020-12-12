Новые правила оформления больничных листов вступили в силу

https://static.news.ru/photo/dcbcf28c-3d99-11eb-af6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые правила оформления листов нетрудоспособности вступили в силу в России 14 декабря. Теперь их можно оформлять дистанционно.

Так, с понедельника россияне могут оформить электронный больничный наряду с бумажным. При этом бумажный оформляется в медучреждении, при этом необходимо предъявить удостоверение личности, для электронного дополнительно понадобится СНИЛС, передаёт РИА Новости.

Ещё одно нововведение — больничный по уходу за ребёнком теперь не ограничен по сроку, но оплачиваемый период может составлять не более 15 дней. Пр наличии трёх детей электронный больничный можно оформить однократно на трёх детей, бумажный — на двух и ещё один — на третьего. Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребёнка.

При многоплодной беременности и родах на 22–28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. При рождении мёртвого ребёнка или его смерти ранее, чем через 168 часов после родов, также предусмотрен больничный.

Оформлять листки нетрудоспособности при угрозе распространения опасных заболеваний можно будет дистанционно, с помощью услуг телемедицины. Выдавать больничные смогут медучреждения с лицензией, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и стоматологи.

Как писал NEWS.ru ранее, в ноябре 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Механизм «прямых выплат» будет гарантировать оплату независимо от финансового положения работодателя. Законопроект предусматривает минимизацию участия страхователя в процессе назначения и выплат страхового обеспечения, средства будут рассчитываться путём электронного обмена сведениями между страхователями, медорганизациями, внебюджетными фондами, медико-социальными экспертизами и другими ведомствами.